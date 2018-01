Attimi di terrore a Borgo Vittoria: dal tentato omicidio di Emma alla rapina armata in farmacia

TORINO - E' stato un pomeriggio davvero non semplice quello di ieri, giovedì 4 gennaio, per i residenti del quartiere di Borgo Vittoria a Torino. Poco prima della 19 infatti la Farmacia Comunale che si trova al civico 17 di via Antonio Vibò è stata presa d'assalto da un uomo armato e a volto coperto che, nella fuga, ha ferito un cliente del negozio. Dopo dopo le 20 poi, nella stessa via al civico 43, si è consumato un vero e proprio dramma familiare: la proprietaria di un centro estetico è stata aggredita dal suocero ultra settantenne con diverse coltellate.

TENTATO OMICIDIO - Si tratta di Emma Guarnero, 40 anni, proprietaria del centro estetico 'Venere'. La donna è stata colpita da un numero imprecisato di coltellate sferrate al collo, al volto e ai danni del cuoio capelluto. Non è ancora stato appurato cosa abbia spinto l'aggressore ad agire con tanta violenza nei confronti della nuora, che ora verte in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in prognosi riservata. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di salute di Emma Guarnero.