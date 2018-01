Saldi, a Serravalle un serpentone di macchine: 5 km di coda in autostrada

SERRAVALLE SCRIVIA - Primo giorno di saldi in tutto il Piemonte, ore di follia sulla Torino-Milano: nei pressi di Serravalle, questa mattina, si è formato un vero e proprio serpentone di auto. Cinque i chilometri di coda nei pressi dell'outlet. La zona è pressoché congestionata, tanto che Autostrade per l'Italia ha invitato gli automobilisti a prendere strade differenti: chi arriva da Milano, per esempio, può uscire a Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettole. Sul posto, vista la quantità di persone presenti nella zona dell'outlet, vi sono anche carabinieri, polizia stradale e polizia municipale. Il "delirio" dei saldi è appena iniziato.