Paura a Torino, a fuoco un autobus Gtt: intervengono i vigili del fuoco

TORINO - Attimi di paura al parcheggio Gtt Stura: poco dopo mezzogiorno un autobus della linea Settimo 1 è andato in fiamme, costringendo i vigili del fuoco a un repentino intervento. Le fiamme si sono propagate nel vano motore: l'autista del mezzo se n'è accorto e ha abbandonato l'autobus che era fermo al capolinea. Per fortuna, quando è divampato l'incendio non vi erano passeggeri a bordo, pertanto nessuna persona (compreso l'autista) è rimasta ferita. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura, mentre il servizio è tornato alla normalità solo dopo un'oretta circa.