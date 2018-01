Peggiora il tempo, migliora l'aria: previsioni blocchi auto per la prossima settimana?

TORINO - Per domani, 6 gennaio, il giorno della Befana, il blocco di tutte le vetture diesel Euro 4 (e inferiori) è stato confermato. Ma il cambio di meteo e quelle leggere precipitazioni che ci sono state e che ci saranno nel fine settimana porteranno a un miglioramento della qualità dell’aria. Già domani i valori di Pm10 dovrebbero scendere al di sotto dei 50 microgrammi per metro cubo consentendo di nuovo la circolazione delle auto. Previsioni confermate anche per il giorno successivo, domenica, che consentirebbe di iniziare la settimana senza ulteriori provvedimenti restrittivi.

PREVISIONI METEO - Sempre più legata alle condizioni meteorologiche, anche se non dovrebbe essere così, la qualità dell’aria dovrebbe non peggiorare per tutta la prossima settimana, nella metà della quale, secondo le previsioni, pioverà. Temperature in discesa, con le minime vicino allo zero e le massime dai 6 ai 9 gradi.