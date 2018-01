Trova per terra un portafogli con 500 euro in Barriera di Milano: l’epilogo stupisce tutti

TORINO - Perdere un portafogli con dentro 500 euro è sicuramente una cosa spiacevole, vederselo riconsegnare dalla polizia municipale grazie all’onestà di uno sconosciuto è senza dubbio una lieta sorpresa, soprattutto in un periodo in cui determinati valori sono sempre più rari. Eppure è quanto successo nel cuore di Barriera di Milano, in via Candia.

L’EPISODIO - Il curioso episodio risale a questa mattina, quando un cittadino ha riconsegnato a una pattuglia della polizia municipale della VI Sezione Circoscrizionale Barriera di Milano/Regio Parco/Falchera un portafogli rinvenuto poco prima in iva Candia 17: al suo interno vi erano 500 euro circa, un bancomat e tutti i documenti della persona che l’aveva smarrito, una donna italiana residente in zona. Con il portafogli in mano, gli agenti si sono messi alla ricerca della donna e poco dopo l’hanno trovata. La signora, sbigottita, è rimasta senza parole quando le è stato riconsegnato l’oggetto smarrito durante l’uscita mattutina per far la spesa al mercato di piazza Foroni: non credeva che qualcuno lo avesse portato alla polizia municipale, senza prelevare nemmeno un euro. Grata e stupita, la signora ha ora un desiderio: ringraziare di persona l’autore di questo nobile (e non scontato) gesto.