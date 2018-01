Rubano il cellulare a un minorenne in corso Regio Parco, arrestati due ragazzi di 21 anni

TORINO - Un ragazzo e una ragazza di 21 anni sono stati arrestati nella tarda serata di ieri per il furto di un cellulare avvenuto in corso Regio Parco. Erano circa le 22.30 quando è avvenuto il tutto: i due sarebbero entrati in possesso del telefonino della vittima, un minorenne, con l’inganno e successivamente con le minacce.

L’ARRESTO - A chiamare la polizia è stato un amico della vittima che, ricevute la descrizione dei malviventi, si era messo sulle loro tracce. I due però sono stati individuati e fermati dagli agenti della Squadra Volanti in lungo Dora Siena, all’angolo con via Ricasoli. Dagli accertamenti è emerso che il ventunenne aveva a carico un provvedimento di rintraccio e che si era allontanato da una comunità nella quale era ai domiciliari, ragione per cui gli è stato contestato anche il reato di evasione.