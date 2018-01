Scontro tra due auto in corso Brunelleschi: semaforo abbattuto, conducenti al CTO

TORINO - Erano circa le 6.45 di questa mattina, domenica 7 gennaio, quando in corso Brunelleschi all'angolo con via Monginevro, si è verificato un grave incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, una Nissan Qashqai stava percorrendo il corso verso il parco Ruffini, quando si è scontrata con una Fiat 600 che viaggiava contemporaneamente su via Monginevro in direzione via De Sanctis.

INCIDENTE - La Nissan ha finito la sua corsa contro il palo del semaforo, abbattendolo; mentre la Fiat è andata a scontrarsi contro il muro del CIE. I due conducenti sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale C.T.O: l'uomo alla guida della Fiat è in prognosi riservata. Sul posto la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale di Torino che è alla ricerca di testimoni (tel. 01101126510) per ricostruire l'accaduto. L'impianto semaforico dell'incrocio è momentaneamente sul lampeggio. Seguiranno aggiornamenti.