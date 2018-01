Disastro musei civici a Torino: persi 190.000 visitatori, si salvano i Musei Reali

TORINO - Prima la notizia buona o la notizia cattiva? La domanda è di quelle che si fanno in una sala d'attesa di un ospedale. I pazienti in questione sono i musei torinesi. Davanti ai dati relativi agli accessi nel 2017, vi sono due diagnosi differenti, in antitesi tra loro. Iniziamo con la notizia buona: i visitatori dei Musei Reali sono aumentati del 15%. Bisogna però fare conti con le noti dolenti: il 2017 ha segnato un anno disastroso per i musei civici torinesi capaci di perdere 192.000 visitatori in 365 giorni. Una vera e propria Caporetto.

MUSEI CIVICI, IL DRAMMA - Perdere quasi 200.000 visitatori (192.000 per la precisione) non è facile, eppure è quanto accaduto in un 2017 funesto. I quatto poli museali compresi nei "musei civici" sono la Gam, il Mao, Palazzo Madama e il Borgo Medievale. Di questi, solo l'ultimo ha visto aumentare i propri visitatori, passando dai 143.000 del 2016 ai 149.607 del 2017. Il paradosso? E' un museo che rischia di chiudere. Il crollo maggiore è quello della Gam, capace di perdere 101.451 visitatori in un anno e duecentotrentamila in due anni. Un crollo verticale e vertiginoso, quasi inarrestabile. La Gam paga l'assenza di grandi mostre, come quella di Manet. Più in generale, i musei civici sembrano pagare a caro prezzo tagli e scelte logistiche differenti dal passato. Serve quindi una soluzione immediata e drastica che riesca a fermare un'emorragia che rischia di eliminare definitivamente il paziente (le code davanti ai musei civici).

MUSEI REALI, UN SUCCESSO - Se da una parte il paziente sembra essere abbastanza compromesso, lo stesso non si può di certo dire per i Musei Reali (Palazzo Reale, Armeria, Galleria Sabauda, Museo di Antichità, Biblioteca Reale e Giardini Reali), capaci di far aumentare del 14,8% i visitatori dal 2016 al 2017. Un vero e proprio successo, che porta i Musei Reali al 18esimo posto dei musei più visitati in Italia. I visitatori sono passati dai 314.195 del 2016 ai 260.777 del 2017. I dati sono stati diffusi dal MIbact, che ne ha il controllo visto che i Musei Reali dipendono dall'amministrazione statale. Dati stabili invece per il Museo Egizio (-0,80%) e per La Venaria Reale (+4,50%). Insomma, a Torino si va due velocità differenti: i Musei Reali sono in corsia di sorpasso, mentre i musei civici sprofondano nelle sabbie mobili.