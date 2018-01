Il maltempo «libera» le auto: lunedì e martedì revocato il blocco

TORINO - Il blocco auto è stato revocato. La notizia è di qualche minuto fa: a causa del maltempo, l'ordinanza sulle misure emergenziali antismog è stata sospesa. La notizia arriva dal Comune di Torino che ha fatto dietrofront e dopo aver annunciato il blocco lo ha sospeso. Il motivo? Le pessime previsioni meteorologiche per i prossimi giorni.

IL COMUNICATO - In considerazione delle persistenti condizioni di maltempo che stanno coinvolgendo il territorio e del conseguente comunicato di allerta diffuso da ARPA Piemonte con la previsione di intense e persistenti precipitazioni fino a martedì mattina (con valutazione di codice "giallo" per rischio idrogeologico ed idraulico), lunedì 8 e martedì 9 gennaio è sospesa l'ordinanza sulle misure emergenziali legate allo smog (rimangono in vigore le sole limitazioni permanenti). La decisione assunta nel pomeriggio di domenica 07/01, e contenuta in un'ordinanza, mira ad assicurare le condizioni idonee a consentire di fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse all'evento meteorologico in corso. Inoltre, le condizioni meteorologiche di oggi e per i prossimi due giorni sono tali da favorire la dispersione degli inquinanti e la sensibile riduzione dei valori di PM10 nell'atmosfera.

LE PREVISIONI - Come detto, le previsioni meteo dei prossimi giorni sono pessime. La giornata più critica sarà quella di domani, dove i rovesci scenderanno copiosi soprattutto nelle ore serali. Le piogge di forte intensità preoccupano e non poco, anche per possibili allagamenti. Il blocco è quindi sospeso, ma girare in città con le auto non sarà comunque semplice perché le strade potrebbero allagarsi. Anche martedì 9 gennaio è prevista pioggia, mentre per la giornata di mercoledì 10 gennaio non dovrebbero esserci precipitazioni.