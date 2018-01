Eventi a Torino, ecco cosa fare martedì 9 gennaio

TORINO – I grandi spettacoli a teatro, le serate in musica oppure da dedicare alla cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti della settimana.

A teatro

Al Teatro Astra, in scena «L’ospite inatteso» di Agatha Christie. Un’opera per certi versi inconsueta nella produzione di Agatha Christie, e chiuse nel 1958 un decennio ricco di successi teatrali. Non è un testo tratto da uno dei celebri romanzi della scrittrice, bensì un’opera originale, e più che un giallo classico, con un delitto e un relativo assassino da scoprire, è un racconto «hitchcockiano», basato sulla suspense, con una superba struttura narrativa a scatole cinesi. L’ignaro ospite inatteso del titolo arriva di notte in una villa a chiedere aiuto dopo un incidente stradale, trova un cadavere su una sedia a rotelle e la bella moglie di fianco con una pistola in mano. Da questo momento si troverà in mezzo a una serie sempre più complicata di personaggi e situazioni dove niente è come sembra, fino all’ultima scena. Questo intreccio, semplice solo all’apparenza, è l’occasione per uno sguardo su una famiglia disfunzionale, sui rapporti di coppia pieni di ombre e sulla natura doppia dell’uomo, nonché per una sottile e sarcastica critica verso le istituzioni dello stato. Ma ciò che affascina in questo testo è il divertimento del gioco del teatro, con un rimescolamento di generi, dal giallo al melò non disdegnando la comicità, sorretto da un gioco corale di attori, chiamati a interpretare personaggi all’apparenza convenzionali, ma che in realtà sfuggono continuamente alla loro definizione, come l’epoca in cui fu concepito, dove sotto un apparente perbenismo si insinuavano nuovi fermenti e insane passioni. Ne «L’ospite inatteso» c’è tutto questo e anche di più, sotto la semplice forma di un dramma poliziesco, ma c’è soprattutto tanto potenziale per emozionare e divertire il pubblico; ci proveremo.

Musica live

Al The Mad Dog Social Club, dalle 21.30, in concerto Fabio Giacalone «Voice from NYC» con Fabio Giacalone – voce e Sergio DI Gennaro- pianoforte. Fabio Giacalone, torinese, si trasferisce negli Stati Uniti nel 2013 per frequentare il prestigioso Berklee College of Music, dove ha la possibilità di toccare in prima persona sotto la guida di Donna McElroy, Daniela Schachter Dianne Richardson, David Scott e Peter Elderidge. Nel 2016 partecipa alla prestigiosa «Shure Montreux Jazz Vocal Competition» aggiudicandosi il terzo premio. Dopodiché si trasferisce a New York City dove collabora e suona stabilmente con artisti jazz locali di rilievo. Nel 2017 è il primo uomo nella storia della competizione e primo Italiano selezionato per le finali della famosa e prestigiosa «Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition» tenutasi a Newark, New Jersey.

Libri

Alle 21 al Circolo dei lettori (sala Gioco) Simone Schiavi ed Enrico Pandiani presenteranno «Il Tram va alla guerra - Torino e i suoi trasporti urbani nel secondo conflitto mondiale», il nuovo album pubblicato dall'Atts, a cura di Simone Schiavi, con un racconto inedito di Enrico Pandiani e un saggio di Antonio Accattatis. Una città ferita, la necessità di andare avanti, il coraggio e il sacrificio di chi ogni giorno deve rimettere in funzione ciò che le bombe hanno distrutto. E una Torino pronta a diventare quella che conosciamo oggi. Ve lo racconta un album di 108 pagine con tante notizie e moltissime immagini, quasi sempre inedite e a tutta pagina (formato A4), per raccontare una città, i suoi tram e i suoi filobus nel momento più difficile.

Cinema

Alle 21 al Rough Dive Bar, la proiezione del film «The Lobster» (2015) di Yorgos Lanthimos ad ingresso gratuito. La proiezione del film, in lingua originale con sottotitoli italiani, sarà introdotta da Luca Parri e Barbara Andreotti. In un prossimo futuro distopico, le persone single, secondo le regole della città, vengono portate in un hotel in cui sono costrette a trovare, entro quarantacinque giorni, un compagno o una compagna con cui fare coppia. Se falliscono vengono trasformate in un animale a loro scelta. Il protagonista, David, viene a sapere che sua moglie lo ha lasciato per un altro e viene quindi trasferito all'albergo per provare a trovarsi una nuova compagna o fallire ed essere trasformato.