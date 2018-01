Inseguimento da film in corso Francia: fuga in contromano bruciando i rossi con una vecchia 500

TORINO - Poteva finire decisamente peggio l’inseguimento avvenuto tra via Principi d’Acaja, corso Francia e corso Tassoni nella notte tra sabato e domenica scorsi che ha visto coinvolte alcune pattuglie di polizia e due trentenni italiani che, poche ore prima, avevano rubato una vecchia Fiat 500 nel quartiere Barriera di Milano. Sono stati arrestati entrambi e uno dei due ha rischiato anche di cadere nel vuoto dal cornicione di un palazzo in cui si era intrufolato per provare a guadagnare la fuga. Ma non ci è riuscito.

L’INIZIO DELLA FOLLE FUGA - I due malviventi, 35 e 37 anni, si aggiravano per via Principi d’Acaja nella tarda serata di sabato quando hanno incrociato una pattuglia di polizia. Avendo della refurtiva nel bagagliaio della vettura, una Fiat 500 rubata in mattinata, erano disposti a tutto pur di non essere fermati. Ma gli agenti, insospettiti, li hanno fatti accostare per un normale controllo: prima la vecchia 500 si è spostata verso il marciapiede ma poi, quando i poliziotti sono scesi dall’auto, i due sono ripartiti a grande velocità. Inseguiti dalla polizia, hanno imboccato corso Francia (verso corso Tassoni) in contromano, bruciando semafori rossi e non badando minimamente alla sicurezza stradale. Arrivati in piazza Bernini hanno girato verso corso Tassoni per qualche centinaio di metri, fino a quando hanno urtato una vettura della polizia quasi all’incrocio con corso Svizzera.

CORSO TASSONI 125 - Uno dei due trentenni è stato fermato e arrestato subito, l’altro si è dato alla fuga a piedi e si è intrufolato all’interno dello stabile in corso Tassoni 125 sperando di seminare gli agenti. Per sua fortuna però i poliziotti lo hanno seguito e gli hanno salvato la vita visto che, dopo aver raggiunto il quinto piano e aver spaccato una finestra delle scale, ha rischiato di cadere dal cornicione. A salvarlo sono state proprio le forze dell’ordine che poi, come al suo complice, lo hanno arrestato.