Scavalca la finestra di casa e insegue il ladro che aveva rubato la citofoniera del palazzo

TORINO - Passano gli anni ma i ladri di citofoniere continuano a essere attuali. La polizia per questo motivo ha arrestato un uomo di 48 anni in via Scarlatti che aveva appena messo a segno un doppio furto. L’uomo aveva prima fatto visita a un condominio di via Crescentino portandosi via la citofoniera, poi, nel tragitto fino a via Scarlatti, aveva rubato ancora diverse maniglie in ottone da alcuni stabili.

«HO SENTITO DEI RUMORI» - Il tutto è avvenuto poco dopo le 6 del mattino. Un residente di via Scarlatti ha sentito dei rumori metallici provenire dall’esterno dell’edificio e si è affacciato per vedere di cosa si trattasse. Visto il ladro in azione ha chiesto cosa stesse succedendo ma per tutta risposta ha visto l’uomo nascondere la citofoniera che aveva appena finito di smontare. Senza pensarci due volte il condomino ha scavalcato la finestra della sua abitazione e si è messo all’inseguimento del quarantottenne. Fermato, è stato colpito, ma la fuga del malvivente non è durata ancora a lungo.

L’ARRESTO - Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato il fuggitivo. All’interno della tracolla dell’uomo non c’era solamente la citofoniera appena rubata, ma anche quella di via Crescentino, le maniglie in ottone e alcuni arnesi atti allo scasso. Per lui, che è risultato, avere precedenti per reati contro il patrimonio e un obbligo di firma, sono scattate le manette.