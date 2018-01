Paura a Santa Rita, bomba carta esplode per strada in pieno giorno

TORINO - Attimi di paura ieri pomeriggio in zona Santa Rita: intorno alle 14:30 di domenica 7 gennaio una bomba carta è esplosa in corso Rosselli, in mezzo alla strada. La deflagrazione è avvenuta in un blocco di cemento della pavimentazione dei parcheggi: nessuna persona è rimasta ferita, ma un'auto è stata danneggiata da alcuni pezzi della bomba. Tanti i curiosi che sono scesi in strada, spaventati dal forte boato a due passi da una zona residenziale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e la polizia scientifica. La bomba ha lasciato sul terreno alcuni reperti, già prelevati dalla polizia scientifica. Non è noto chi abbia fatto esplodere l'ordigno.