La rivolta delle maestre, in centinaia bloccano il centro di Torino: «Vogliamo solo lavorare»

TORINO - «Mi sono trasferita dalla Sicilia per insegnare a Torino. Ho lasciato la mia famiglia per poter fare la maestra e ora mi vogliono fare fuori?», «Ho superato con successo il mio anno di prova. Un team di valutazione ha reputato che io sia in grado di insegnare e perciò non mollerò». Tutte diverse ma infondo tutte molto simili le storie dei centinaia di insegnanti che si sono dati appuntamento questa mattina, lunedì 8 gennaio, di fronte all'Ufficio Scolastico Regionale di corso Vittorio Emanuele II per manifestare ancora una volta il loro «no» alla sentenza del Consiglio di Stato che esclude dalle Graduatorie (Gae) e dal passaggio di ruolo gli insegnanti che hanno conseguito il diploma di scuola magistrale prima del 2001/2002. All'epoca infatti il titolo di scuola superiore consentiva l'abilitazione, con la nuova sentenza invece non è più così.

MAESTRE - La sentenza del 20 dicembre 2017 apre le porte del licenziamento a migliaia di insegnanti (1400 circa solo nella provincia di Torino). Così, per difendere il diritto al lavoro centinaia di maestri e maestre si sono uniti e, in contemporanea con la protesta romana, hanno inneggiato cori e raccontato a chi volesse ascoltarle le loro storie. La manifestazione, organizzata dalle sigle sindacali Cub, Anief e Cobas, è stata presidiata dalle forze dell'ordine e si è svolta in totale sicurezza.

LAVORO - In tanti hanno dimostrato solidarietà alla vicenda delle maestre di Torino. Persone di tutte le età hanno preso parte alla manifestazione e diversi sono arrivati anche da fuori città per poter esprimere il loro sostegno all'iniziativa. Contemporaneamente, negli Uffici Scolastici ha avuto luogo un incontro tra i sindacati e il direttore Fabrizio Manca e circa una ventina di scuole elementari sono rimaste chiuse.