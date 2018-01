Tram deraglia in corso Vittorio Emanuele II, attimi di paura per i passeggeri

TORINO - Ci sono volute circa due ore di tempo per rimuovere il mezzo pesante dalla strada dopo il deragliamento. E' successo oggi, lunedì 8 gennaio, circa all'ora di pranzo in corso Vittorio Emanuele II, all'angolo con via dell'Arsenale. Il mezzo della linea 15 stava eseguendo una deviazione a causa della manifestazione degli insegnanti che, contemporaneamente si stava muovendo dall'Ufficio Scolastico Regionale, quando è uscito dai bancari in corrispondenza di uno scambio.

TRAM - Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo una gran spavento per i passeggeri a bordo del mezzo e non pochi problemi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i tecnici di GTT e gli uomini della polizia municipale di Torino. Sono in corso accertamenti per stabilire cosa abbia causato l'incidente.