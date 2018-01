Perdita d'acqua allaga la strada, voragine in corso Regina Margherita: disagi al traffico

TORINO - Ha dell'incredibile quanto accaduto questa notte in corso Regina Margherita: a causa del maltempo e di una copiosa perdita d'acqua, una voragine si è aperta in mezzo alla strada, all'incrocio con via della Consolata. E' successo intorno alle 04:30 di oggi, martedì 9 gennaio.

DISAGI - Sul posto si sono immediatamente recati i tecnici di Smat e del Comune di Torino. Inevitabili i disagi al traffico veicolare: i veicoli che percorrevano corso Regina Margherita verso il Po sono stati deviati nel controviale di corso Regina Margherita e, seppur con difficoltà, fatti proseguire. Quelli provenienti dal Rondò Rivella invece non hanno potuto percorrere il sottopasso della Repubblica, prima chiuso in entrambe le direzioni e poi riaperto poche ore fa. Gtt informa che la linea 3 è deviata in entrambe direzioni, così come le linee 16S, 16D e 52 in direzione via Scialoia.