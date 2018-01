Terrore a Sestriere, slavina travolge un condominio: neve nelle case, evacuate le persone

SESTRIERE - Notte di paura a Sestriere: intorno alle 22:30 una slavina ha travolto una casa, entrando addirittura negli appartamenti al primo piano del condominio San Vittorio. Non vi sono feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino.

ALLARME SLAVINE - Quando la slavina ha travolto la casa, per fortuna, gli appartamenti al primo piano erano vuoti. Le persone che abitavano nella palazzina di via Reggimento Alpini, una ventina, sono state evacuate con non poche difficoltà, vista la presenza di neve nella strada per arrivare al condominio. La neve ha rotto letteralmente gli infissi e il condominio è stato dichiarato inagibile, mentre gli sfollati sono stati ospitati a casa Olimpia. Disagi anche al traffico veicolare in tutte le zone montuose: la statale questa notte è stata chiusa ed è stata riaperta solo questa mattina. A Prali una slavina ha invaso la strada, isolando di fatto il paese. Permane il pericolo valanghe, tanto che Arpa ha alzato a livello "molto forte" l'allerta.