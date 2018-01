Il Carnevale si avvicina: sequestrati 2 milioni di prodotti pericolosi

RIVALTA - La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 2 milioni di articoli non sicuri, pericolosi e con false etichettature collegati all'imminente festa di Carnevale. Gli articoli sono stati trovati in un'azienda di Rivalta, nella disponibilità di un imprenditore cinese. Il blitz dei Baschi Verdi ha impegnato 15 Finanzieri, che per una giornata intera hanno catalogato minuziosamente ogni singolo articolo.

PRODOTTI NON SICURI - La ditta si sviluppa su tre piani, per una superficie di 1000 metri quadri. Oltre ai prodotti per Carnevale, i Finanzieri hanno trovato 2 milioni di prodotti che violavano le norme in materia di conformità dei prodotti. Gli stessi, importati dalla Cina, venivano venduti senza aver superato le prove di sicurezza. Tra i beni sequestrati, anche 10.000 lampade a Led, lampadine e alimentatori di tensione non sicuri.