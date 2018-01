Eventi a Torino, ecco cosa fare mercoledì 10 gennaio

TORINO – Jazz, musica elettronica, musica classica, spettacoli e conferenze. Ecco qualche consiglio per godersi la serata e non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti.

Musica live

Al Jazz Club Torino, alle 21.30, Valentina Gullace presenta «Transizioni», il primo progetto di musica originale della cantante. Dopo una fortunata carriera come interprete di musical (vincitrice del premio Oscar del Musical Italiano nel 2015), inizia una intensa attività live esibendosi in un repertorio che va dallo swing al jazz moderno. La cantautrice presenterà per la prima volta al pubblico i suoi undici inediti, i cui testi sono in italiano e in inglese e che mescolano fra loro sonorità r’n’b, neo soul, pop/funk ad altre più «jazzy». Il progetto «Transizioni» diventerà prossimamente un disco.

Musica elettronica

Al Blah Blah di via Po, alle 21.45, il live di «Oval». Considerato il pioniere del genere glitch music. Ispirato a musicisti d'avanguardia quali Satie, Antheil, Cage ed allo stile process generated, la musica di «Oval» è caratterizzata da melodie rarefatte, campionamenti sconosciuti (spesso tratti da dischi rovinati), pattern ritmici frammentati. Originalmente costituiti da Markus Popp, Sebastian Oschatz e Frank Metzger, il progetto pubblicò l'album d'esordio Wohnton nel 1993, album che unisce sonorità techno e pop. Dopo aver pubblicato Systemisch, uscito durante l'anno seguente e caratterizzato da sonorità più rarefatte, «Oval» realizzarono nel 1995 94diskont., considerato una pietra miliare dello stile glitch music. Dopo questo album Markus Popp rimase l'unico membro del gruppo. «Oval» ha collaborato con numerosi musicisti: Björk, Ryuichi Sakamoto, e Gastr Del Sol. Markus Popp è stato membro di due side-project: i So e i Microstoria. Ha creato un peculiare universo sonoro, musica dotata di vita propria, il cui esecutore è responsabile solo delle condizioni di partenza. Ci troviamo così di fronte a manipolazioni sonore complesse, come l'utilizzo di CD appositamente graffiati che riescono addirittura a costruire dei pattern ritmici (quasi) ballabili. Musica fatta di cicli e condizioni che trova una via di espressione proprio nella ripetitività. È questa l'essenza del glitch: trovare il ritmo e l'imprevedibilità propria del miglior jazz negli errori delle macchine. Una musica subdola, ma di progressivo coinvolgimento e di affascinante raffinatezza, che dietro l'apparente disincanto nasconde una desolata poesia.

A teatro

Arriva al Teatro Gioiello, «Ricette d'amore», una commedia irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di spettatori attraverso le vicende di quattro donne alle prese con l’amore. Cosa succede se una tranquilla serata tra amiche viene interrotta dall’arrivo improvviso di un bellissimo ragazzo in cerca di aiuto? Quale sarà la ricetta giusta per resistere alle tentazioni e farsi travolgere dalla passione?Quattro donne alla riscossa contro il maschio tentatore. Un affresco spudorato e frizzante delle donne di oggi che vi farà ridere e riflettere sulla realtà che ci circonda. Cast: Cinzia Berni, Maria Pia Timo, Roberta Garzia, Francesca Bellucci e Beppe Convertini.

Cultura

Al Circolo dei Lettori, Luigi Ferrajoli presenta il primo incontro di cinque dedicati alla riflessione contro discriminazioni e diseguaglianze. Un incontro al mese, ideato dalla Scuola per la Buona Politica per la formazione e l’autoformazione del «cittadino educato» (come lo chiamava Norberto Bobbio), soggetto consapevole e attivo di una democrazia pluralista. In Italia negli ultimi dieci anni le persone in condizioni di povertà sono raddoppiate, mentre il numero dei super-ricchi è aumentato. Sono dati in linea con quelli che riguardano le diseguaglianze globali di reddito e di ricchezza, cresciute quasi ovunque a partire dagli anni Settanta, quando – come scrive Stiglitz – «le regole del gioco sono state cambiate a vantaggio di quelli in alto e a svantaggio di quelli in basso». L’esplosione delle diseguaglianze economiche e sociali si è accompagnata alla produzione di un diritto diseguale, che discrimina in particolare i poveri e i migranti, destinatari di leggi e provvedimenti di ispirazione razzista. Che cosa fa – o potrebbe fare – la politica? È ancora realistico perseguire l’obiettivo della piena occupazione o serve una qualche versione di reddito di cittadinanza per garantire a tutti dignità e diritti? Lo abbiamo chiesto a filosofi, giuristi, sociologi, economisti che, anche quest’anno, ci aiutano a riflettere su uno dei problemi più drammatici del nostro tempo.

Musica classica

Al Conservatorio Giuseppe Verdi, alle 21, in concerto il Trio di Parma Guglielmo Pellarin che interpreterà J. Brahms, trio op. 40 per corno, violino e pianoforte e J. Brahms, trio op. 8 per violino, violoncello e pianoforte.