Previsioni meteo: pioggia e neve fino alle 15, poi la tregua

TORINO - A Torino piove ormai da 48 ore filate, in montagna la neve ha raggiunto il livello di un metro, bloccando strade e procurando disagi. Se in città vi sono stati allagamenti e una voragine, in alta quota una slavina ha addirittura travolto un condominio, entrando nelle case. La domanda sorge quindi spontanea: cosa aspettarsi dalle previsioni meteorologiche delle prossime ore?

LE PREVISIONI - Confrontando le previsioni dei vari istituti meteorologici, pare che le precipitazioni possano interrompersi a metà pomeriggio. In città dovrebbe piovere fino alle 16:00, mentre in montagna la neve dovrebbe smettere di cadere intorno alle 15:00. A partire da quell'ora, solamente cielo coperto ma nessuna precipitazione. Insomma, nelle prossime ore l'allerta dovrebbe scendere di livello. La fase più critica sembra ormai alle spalle. I prossimi giorni (mercoledì e giovedì) dovrebbero invece essere contraddistinti da un sole timido alternato a un cielo poco nuvoloso. Ultime ore di pioggia e neve quindi. In città la situazione è già tornata alla normalità praticamente ovunque, mentre in montagna carabinieri e vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza le strade e per rendere raggiungibili i paesi rimasti isolati.