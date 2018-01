Voragine in corso Regina Margherita: sospesa la Ztl Centrale, cambia la viabilità

TORINO - Si lavora senza sosta e sotto la pioggia per riparare la voragine che questa notte ha spaventato e non poco i residenti di corso Regina Margherita. I tecnici di Smat e del Comune stanno cercando di riparare la tubatura che ha causato la grande voragine al centro della carreggiata, provocando diversi disagi al traffico veicolare.

MODIFICHE VIABILITA' - Gli agenti della polizia municipale hanno fatto spostare le auto in sosta, per rendere più scorrevole il passaggio delle auto in transito nei controviali. Sino alle ore 10.30 di oggi, martedì 9 gennaio, la circolazione nella ZTL Centrale e nelle vie riservate al mezzo pubblico è libera. Deviate le linee del tram 3 e le linee 16S, 16D e 52. Molti mezzi si bloccano a Rondò della Forca. Pioggia, voragine e lavori in corso: è una mattinata da incubo per la viabilità in quella zona di Torino.