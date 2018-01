Doppio arresto della polizia a Bardonecchia: in manette un 26enne e un 31enne

BARDONECCHIA - Due giorni fa gli agenti di polizia del Commissariato di Bardonecchia hanno arrestato due uomini nel piazzale antistante il traforo del Frejus. Si tratta di un cittadino marocchino di 31 anni e un cittadino tunisino di 26 anni. Dal controllo dei due, fermati in situazioni diverse, è emerso che il tunisino era destinatario di un mandato d’arresto per spaccio e per evasione dai domiciliari, mentre il marocchino era ricercato per traffico e produzione di stupefacenti. Il primo ordine di carcerazione era stato emesso dal Tribunale di Padova, il secondo da quello di Treviso. I soggetti sono stati reclusi nel carcere di Torino.