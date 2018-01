Neri Macorè canta De Andrè sul palco del Colosseo, orari e prezzi dello spettacolo

TORINO - Accompagnato da tre chitarristi/cantanti Neri Marcorè torna al Teatro Colosseo di Torino con il nuovo e intelligentissimo spettacolo "Quello che non ho». Potremmo definire l'innovativo show di Marcorè come un affresco teatrale che, attraverso la forma della canzone, si interroga sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza per il futuro.

NERI MARCORE' - A guidare il racconto sono le canzoni di Fabrizio De André e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini: apocalittiche, visionarie profezie che raccontano di una «nuova orrenda preistoria». Marcorè si serve di storie emblematiche, parabole del presente, che raccontano nuove utopie, inciampi grotteschi e civile indignazione. Storie di sfruttamento umano e ambientale, di esclusione e di ribellione, di guerra e di illegalità, rilette con il filtro grottesco, ghignante e aristofanesco che De André ha usato nel celebre album «Le nuvole». Nelle ultime stagioni Neri Marcorè ha molto frequentato il teatro musicale, esplorando tra l’altro Gaber e i Beatles e costruendo spettacoli che guardano sia al teatro civile che alla bizzarra giocosità del surreale. Con "Quello che non ho" siamo di fronte a un anomalo, reinventato esempio di teatro canzone (sostenuto e arricchito in scena da tre chitarristi/cantanti dal talento virtuosistico) che, ispirandosi a due giganti del nostro recente passato (De Andrè e Pasolini) prova a costruire una visione personale dell'oggi. Un tempo nuovo e in parte inesplorato in cerca di idee e ideali

BIGLIETTI - Lo spettacolo è in programma per venerdì 19 e sabato 20 gennaio alle ore 21. E' possibile acquistare, direttamente sul sito del Teatro Colosseo di Torino biglietti di Poltronissima a 30,60 euro; di Poltrona a 27,60 euro; di Galleria A a 25, 50 e galleria B a 22 euro e 50. Ricordiamo infine che bambini e universitari pagano ridotto (20,40 il Poltronissima, Poltrona e Galleria A e 17 e 40 in Galleria B).