E' Samantha Cristoforetti la vincitrice del premio Cavour, la prima donna italiana nello spazio

SANTENA - Sarà consegnato a Samantha Cristoforetti il Premio Cavour 2017. Il riconoscimento, istituito nel 2007 dalla Fondazione Camillo Cavour e presieduta da Nerio Nesi in collaborazione con l'Associazione Amici della Fondazione Cavour, sarà consegnato all'astronauta dell'Esa martedì 16 gennaio in una cerimonia che si svolgerà nel complesso cavouriano di Santena.



PREMIO CAVOUR - Il Premio, assegnato lo scorso anno a Mario Draghi, viene dato alla Cristoforetti «per aver raggiunto, con studi severi ed esperienze straordinarie in Italia e all'estero, livelli di preparazione scientifica, professionale e culturale eccezionali». Oltre che per avere coronato questi studi e queste esperienze con la partecipazione - unica donna italiana e terza donna europea - alla missione destinata al raggiungimento della Stazione Spaziale Internazionale, nella quale è rimasta 199 giorni. Infine, la Cristoforetti riceve il premio Cavour in quanto «ha dimostrato un vivissimo attaccamento alla Aeronautica Militare, della quale è diventata, meritatamente, simbolo in tutto il mondo».