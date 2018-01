Voragine in corso Regina Margherita: giornata di caos, in serata si torna alla normalità

TORINO - E' stata una giornata d'inferno per la viabilità nel centro di Torino a causa della grande voragine che nella notte di oggi, martedì 9 gennaio, si è aperta in corso Regina Margherita. E' altamente probabile che le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni siano state la causa del guasto di una tubatura che ha provocato, di conseguenza, il crollo del manto stradale nel centro della carreggiata, nel tratto compreso tra il Rondò della Forca e via della Consolata.

VORAGINE - I tecnici di Smat e del Comune di Torino hanno lavorato «no stop» per riparare al più presto il danno e annunciano che la situazione dovrebbe tornare alla normalità intorno alle 21 circa di questa sera. Durante la giornata invece gli agenti della polizia municipale hanno fatto spostare le auto in sosta, per rendere più scorrevole il passaggio nei controviali e fino alle 10.30 la circolazione nella ZTL Centrale e nelle vie riservate al mezzo pubblico è stata libera. Deviate invece le linee del tram 3 e le linee 16S, 16D e 52.