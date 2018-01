Piogga di multe nella notte: tanti torinesi al volante al cellulare e senza cintura

TORINO - Nella notte appena trascorsa, tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio, il Nucleo Mobile della Polizia Municipale Torino ha effettuato controlli di sicurezza stradale sulle strade della III e IV Circoscrizione della Città. Stando a ciò che è emerso dai controlli, sembrerebbe che tanti torinesi siano soliti stare al volante e, contemporaneamente, guardare il cellulare.

CELLULARE - Sono ben 24 infatti i verbali redatti dalla municipale a carico di chi utilizza il telefonino mentre guida, non fa uso delle cinture di sicurezza, non si attiene alla direzione indicata o circola con dispositivi luminosi non funzionanti.