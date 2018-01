Si alzano le fiamme in via San Francesco da Paola, 30 persone evacuate

TORINO - Le cause che hanno dato il via alle fiamme non sono ancora state accertate. Tuttavia è probabile che, a causare l'evacuazione di un'intera palazzina in via San Francesco da Paola, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 gennaio, sia stato il mal funzionamento della canna fumaria dello stabile. Stando a quanto emerso fin ora pare che tra i condomini del civico 43 non ci siano stati feriti né intossicati, ma solo un grande spavento.

INCENDIO - Sul posto sono intervenuti gli uomini del Vigili del Fuoco che, in circa un'ora, hanno riportato la situazione alla normalità consentendo così ai condomini di rientrare nelle loro case già durante la notte.