Stefano Sorrentino bloccato tra le neve a Sestriere: «Eravamo senza corrente»

SESTRIERE - L'emergenza neve a Sestriere è ormai alle spalle. Se tutti sono venuti a conoscenza della slavina che ha travolto un condominio, in molti non sanno che tutto il paese è andato letteralmente in tilt a causa delle abbondanti nevicate. Tra auto bloccate dalla neve e hotel letteralmente sommersi dal soffice manto bianco, una delle testimonianze di queste ultime ore di emergenza maltempo arriva da un ex portiere del Toro, ora al Chievo: Stefano Sorrentino.

IL RACCONTO - L'estremo difensore, molto legato a Torino si trovava in vacanza con la famiglia a Sestriere. Ha deciso di raccontare tutto su Twitter: «Ciao a tutti, questa è la situazione fuori dal nostro hotel. Ha smesso di nevicare, speriamo. Ci sono i mezzi che stanno spalando le strade ma ieri siamo stati un'ora senza corrente e stamattina dobbiamo rimanere in hotel. Stiamo bene, tutto bene. Grazie per i messaggi». In tanti hanno commentato il video postato dal portiere, che ha scelto di trascorrere le ferie in montagna piuttosto che al mare come la maggior parte dei colleghi. Ora la situazione è tornata praticamente alla normalità: ha smesso di nevicare, i mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino hanno lavorato senza sosta per liberare le strade. Le ore difficili sono già un lontano ricordo, che rimarrà vivo anche grazie alla testimonianza di Stefano Sorrentino, «vip» intrappolato dalla neve di Sestriere.