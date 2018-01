Porta 27 ovuli di cocaina ed eroina al controllo di polizia: arrestato

TORINO - Presentarsi a un controllo di polizia con 27 ovuli di cocaina ed eroina nelle tasche non è una buona idea, eppure è quanto successo qualche giorno fa nel Commissariato Centro. Il protagonista di questo episodio surreale? Un cittadino 46enne della Guinea Bissau.

IL CONTROLLO - L'uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere. Quando i poliziotti del Commissariato Barriera Nizza si sono recati presso gli uffici per eseguire la misura, il 46enne è stato trovato in possesso di tutti quegli ovuli di sostanza stupefacente. Per questo motivo è stato tratto in arresto.