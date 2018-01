L'incubo dei pendolari in Piemonte, aumenta la puntualità dei treni ma ancora tanti disagi 

TORINO - Si è svolta ieri, martedì 9 gennaio, una seduta straordinaria del Consiglio Regionale in merito alla manutenzione della rete ferroviaria. In questa occasione, tanti consiglieri (pendolari) hanno raccontato le loro storie di disagi legati ai viaggi in treno e l’assessore ai Trasporti ha chiarito che, negli ultimi anni, l’impegno economico della Regione è andato in crescendo, nonostante le difficoltà del bilancio e il taglio di 14 milioni da parte dello Stato nel 2017.

REGIONE - L’assessore ha poi fatto il punto sugli investimenti previsti: sul materiale rotabile 65 milioni dallo Stato, 42 dalla Regione e 42 da Trenitalia; per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete RFI, a fronte dei 150 milioni spesi nel 2017, ha annunciato un piano da 600 milioni dal 2018 al 2021. E infine, i 6 miliardi previsti per investimenti sulle infrastrutture, senza contare le risorse per l’alta velocità. Infine, ha rilevato che negli ultimi quattro anni la puntualità è aumentata di cinque punti, passando dall'84% all'89% sebbene il 2017 abbia solo mantenuto e non migliorato i risultati raggiunti l’anno prima, che durante lo scorso dicembre ci sono stati dei disservizi che hanno creato problemi significativi per guasti sulla rete causati dal freddo, che nel 2017 RFI ha effettuato 100 assunzioni di personale addetto alla manutenzione, che sta concludendo ora la formazione e sarà presto operativo. In conclusione, l’assessore ha garantito che la Regione si muoverà con forza nei confronti di RFI, con la consapevolezza che i rapporti sono regolati da contratti in qualche modo vincolanti.