Elezioni politiche 2018: come diventare scrutatori a Torino

TORINO - Gli italiani (e i torinesi) tornano a votare. Domenica 4 marzo 2018 infatti, si terranno le elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Le elezioni, oltre che un momento importante per la storia del paese, rappresentano anche un'occasione di lavoro per migliaia di persone: gli scrutatori, le persone che eseguono i lavori manuali nei seggi.

DIVENTARE SCRUTATORI - Come diventare scrutatori a Torino? Bisogna dichiarare la propria disponibilità al Comune di Torino che, tra il 25° e il 20° giorno antecedente il 4 marzo, provvederà a nominare le persone che svolgeranno il lavoro di scrutatori. Per presentare la domanda a Torino è necessario dichiarare la propria disponibilità entro venerdì 26 gennaio 2018. La disponibilità può essere espressa dagli iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune che sono disoccupati ed iscritti nelle liste del Centro per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino. Bisogna compilare un modulo apposito e presentarlo direttamente all'ufficio elettorale o mandarlo via posta elettronica all'indirizzo albi.listeelettorali@comune.torino.it. Il compenso arriva fino a 150 euro ed è superiore a 100, per chi avesse già un altro lavoro è possibile prendere un permesso.