Scrutatori per le elezioni del 4 marzo, domande entro il prossimo 26 gennaio

TORINO - Si avvicinano le elezioni e, come sempre, tantissimi torinesi il prossimo 4 marzo saranno impegnati nei seggi come scrutatori e presidenti di seggio. Chi è interessato ha la possibilità di dare la propria disponibilità, ma lo deve fare entro e non oltre il prossimo 26 gennaio consegnando la dichiarazione direttamente agli uffici del Servizio Elettorale, in corso Valdocco 20, o inviarla tramite posta elettronica all'indirizzo albi.listeelettorali@comune.torino.it, allegando la copia di un documento d'identità e scrivendo nell’oggetto «Dichiarazione di disponibilità a scrutatore di (nome e cognome)». Tutti coloro che invieranno la richiesta per posta elettronica, riceveranno una risposta automatica da sistema. In caso di non ricevimento, l'invio deve considerarsi non andato a buon fine.

PRIMA I DISOCCUPATI - Nel selezionare gli scrutatori sarà data precedenza a chi è disoccupato e iscritto nelle liste del Centro per l'Impiego di Torino. I non occupati saranno i primi che saranno chiamati per svolgere l'incarico al seggio elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ma non basta l’iscrizione al Centro per l’Impiego, questo servirà per avere la precedenza. Fondamentale è l’iscrizione all’albo degli scrutatori, lista che viene aggiornata ogni anno. Il termine ultimo per lo scorso anno era il 30 novembre 2017.

SORTEGGIO TELEMATICO - Il Comune di Torino ha già fatto sapere che non verranno prese in considerazione le dichiarazioni prive dei dati richiesti o senza la firma autografa o presentate non utilizzando l'apposito modulo o fuori termine. Di tutte le domande accolte sarà fatto un sorteggio telematico per decidere chi farà da scrutatore.