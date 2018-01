A Torino il nuovo questore Francesco Messina: «Determinante è l'ordine pubblico»

TORINO - Da oggi la città di Torino ha un nuovo questore, il dottor Francesco Messina. Classe 1961 (57 anni) si è presentato per la prima volta in corso Vinzaglio questa mattina per prendere il posto di Angelo Sanna, rimasto in carica nel capoluogo solo 230 giorni e coinvolto, forse in modo determinante, nelle accuse per la tragica notte di piazza San Carlo. «Ho diverse idee per il mio ruolo qui a Torino ma ci vorrà un po’ di tempo per mettere tutto in pratica», ha detto deciso il nuovo questore Messina, «una cosa però è certa: determinante è l’ordine pubblico e l’attività di repressione in una città complessa come quella di Torino. La sicurezza è un diritto e anche un impegno notevole».

CURRICULUM - Il questore Messina è nato a Catania, ma ha mosso i suoi primi passi in polizia a Milano nella Sezione Investigativa Antimafia dove assume il ruolo di capo della sezione Criminalità Organizzata. Lasciata la Lombardia nel 2000 ha iniziato a girare l’Italia con diversi incarichi: prima vice dirigente della Squadra Mobile a Reggio Calabria, poi (2001) capo della Squadra Mobile di Brescia e nel 2003 promosso dirigente della polizia di Stato viene nominato capo del centro Sisde a Palermo. Dopo essere tornato a Milano come capo della Squadra Mobile (2007), è stato inviato a Bergamo come vicario del questore e, nel 2013, viene nominato per la prima volta questore a Varese, incarico ricoperto ancora nella provincia di Caserta e a Perugia, prima di essere nominato a Torino.

ANTIMAFIA - Nel passato del questore ci sono diversi anni passati nell’Antimafia. E proprio di criminalità organizzata ha parlato nel suo primo giorno torinese: «E’ una città caratterizzata da una criminalità organizzata strutturata», ha detto di Torino, «ci sarà la massima attenzione perché questa è una realtà che ha presenze che lo rendono obbligatorio. Parliamo di aree con forti strutture mafiose note, tipo quella calabrese. Non a caso si sta investendo molto in questo momento sotto questo punto di vista».