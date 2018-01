Slitta la riapertura del sottopasso Lingotto, invece di 5 giorni sarà chiuso almeno due settimane

TORINO - I lavori iniziati al sottopasso Lingotto il 3 gennaio scorso sarebbero dovuti durare tra i tre e i cinque giorni, in tempo per il rientro dei torinesi partiti per le vacanze natalizie. Ma la riapertura non è ancora avvenuta e non lo sarà almeno per una decina di giorni. Le piogge degli scorsi giorni hanno convinto Smat a rinforzare la fognatura mettendo in sicurezza il collettore fognario prospiciente la galleria della linea metro. Per effettuare gli interventi migliorativi si è approfittato della chiusura del sottopasso.

TRAFFICO E POLEMICHE - La chiusura prolungata non poteva che portarsi dietro le polemiche dei residenti per i disagi causati dall’impossibilità di accedere al sottopasso Lingotto da qualsiasi delle rampe (corso Giambone, corso Unità d’Italia e via Ventimiglia), oltre a entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra corso Corsica e corso Unità d’Italia. A rimetterci e non poco è il traffico cittadino, in particolare su corso Corsica e dintorni, e tutto ciò che questo comporta. Da non dimenticare che già questa estate il sottopasso era stato chiuso per due mesi.