In via Roma spunta un cantiere, pronti a esordire il nuovo marchio di H&M e una gioielleria

TORINO - Ogni nuova apertura desta tanta curiosità, soprattutto quando si tratta del centro di Torino. E qui ce me sono ben due. La vecchia sede dell’Ansa di via Roma, il negozio Promod e il bar Paradice che spesso vedeva i dirigenti del Torino calcio seduti al bar a prendere il caffè e leggere il giornale, sono chiusi da qualche tempo ma presto al loro posto nasceranno nuove attività. Prova ne è il fatto che girato l’angolo in via Bruno Buozzi c’è un grosso container per le macerie e un divieto di sosta.

H&M E UNA GIOIELLERIA - Il mistero è stato già svelato. In uno degli angoli di via Roma che si affacciano sull’hotel Principi di Piemonte continuerà la tradizione della vendita di abbigliamento grazie al gruppo H&M (già presente nella stessa via) che aprirà un grosso punto vendita da migliaia di metri quadrati del loro nuovo marchio, lanciato a fine agosto, Arket. Il brand si è presentato come rivoluzionario nell’esperienza dello shopping perché non propone solo collezioni uomo, donna e bambini, ma anche una sezione dedicata alla cucina e alle ricette e una dedicata al caffè. Quando il nuovo store sarà pronto non è ancora dato sapersi però. Così come per la seconda attività pronta a esordire. Si tratta di una gioielleria che, dopo la chiusura di Cartier e il rinnovo della gioielleria Rocca poco distante, dovrebbe innalzare il livello di una via che, grazie anche a marchi come Louis Vuitton e Michael Kors, è sempre più dedicata al lusso. E d’altronde con i prezzi per gli affitti che si aggirano intorno ai 10mila euro al mese, non potrebbe che essere così.