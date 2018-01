Mistero a Panama: ex chirurgo plastico torinese trovato senza vita

TORINO - Fine del mistero Furio Ferrari: l’ex chirurgo plastico torinese, scomparso dallo scorso 26 novembre a Panama, è stato ritrovato privo di vita. La stessa sorte è toccata alla moglie di Ferrari, una donna messicana. A renderlo noto è stata la Farnesina, che ha comunicato la notizia anche ai tre figli dell’uomo.

IPOTESI DI DUPLICE OMICIDIO - Rimangono ignote le cause della morte. Stando a una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un omicidio duplice, ma sulle notizie provenienti dal Centro America vige per il momento la massima cautela, in quanto frammentarie e confuse. Quel che è certo è che Furio Ferrari lascia tre figli, Elodie, Simone e Maria. Erano stati loro, solo qualche giorno fa, ad appellarsi al Ministero degli Esteri, certi che al padre fosse toccata una brutta sorte. Il sospetto si è rivelato fondato. Sulla morte di Ferrari, che da tempo aveva lasciato il Piemonte e la professione da chirurgo plastico per svolgere l’attività di compravendita di immobili a Panama, sono in corso le indagini di polizia.