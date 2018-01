Lo smog sale, ma le auto possono circolare: niente blocco venerdì 12 gennaio

TORINO - La pioggia degli scorsi giorni «salva» gli automobilisti torinesi: anche domani, per il quinto giorno consecutivo, non sarà attivo il blocco auto per i veicoli Diesel Euro 3 ed Euro 4. Buone notizie dunque, anche se le previsioni non sono delle migliori. Anzi: dopo i 35[µg/m³] registrati il 7 gennaio, i 23[µg/m³] registrati l'8 gennaio e i 20 [µg/m³] registrati il 9 gennaio, il valore di Pm10 è tornato a salire. Ieri il dato osservato è di 45, la previsione per oggi, domani e sabato è superiore ai 50 [µg/m³]. Nuovi sforamenti dunque.

ORARI ED ESENZIONI - Domani auto libere dunque, o quasi. Sì, perché se è vero che i Diesel Euro 3 ed Euro 4 potranno circolare liberamente, è altrettanto vero che qualcuno dovrà lasciare l'auto in garage o parcheggiata sotto casa: sono i pochi possessori dei veicoli privati Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto persone, il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00, mentre per quelli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare), il blocco sarà attivo dalle 08:30 alle 14 e dalle 16:00 alle 19:00.