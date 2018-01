«Sono un ispettore di polizia» ed estorce denaro alle escort: preso truffatore

TORINO - Contattava escort e trans sui siti online, si spacciava per ispettore di polizia ed estorceva loro denaro: una vera e propria truffa quella organizzata da un pluripregiudicato di 40 anni torinesi, Simone Atzori. L'uomo, fermato dalla polizia postale, è stato arrestato dopo anni di truffe.

LA TRUFFA - Decine le escort e i transessuali truffati dal 40enne. Il modus operandi era collaudato, sempre lo stesso: l'uomo agiva sotto falso nome, contattava le ragazze e poi le minacciava chiedendo dei soldi per evitare guai con la giustizia. Tante le sim e le carte ricaricabili cambiate nel corso tempo, ma lo stratagemma adottato non è bastato a sfuggire alla polizia postale. Il truffatore, che si muoveva su auto a noleggio, è stato arrestato per estorsione.