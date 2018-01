Lo smog sale, ma il weekend «libera» le auto: nessun blocco sabato 13 gennaio

TORINO - Dopo quattro giorni di aria pulita, lo smog torna a salire: ieri, giovedì 11 gennaio, il valore di Pm10 registrato è stato di 54 μg/m³, leggermente sopra la soglia consentita di 50. Eppure, sabato 13 gennaio non vi sarà alcuna limitazione alla circolazione. Nessun blocco, nemmeno per quanto riguarda i veicoli Diesel Euro 0,1 e 2, solitamente fermi. Buone notizie dunque per gli automobilisti torinesi.

PREVISIONI NEGATIVE - Rimangono però da tenere d'occhio le previsioni. Secondo Arpa, sia oggi (venerdì 12 gennaio) che nei prossimi giorni potrebbero esserci sforamenti. Se le previsioni dovessero essere confermate, le auto verranno fermate nella prossima settimana. La situazione verrà comunque monitorata giorno per giorno, con aggiornamenti frequenti a disposizione dei torinesi. Sono giorni di tregua per gli automobilisti, ormai abituati a tenere d'occhio le previsioni meteo e quelle sulla qualità dell'aria.