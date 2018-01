Auto prende fuoco in mezzo alla strada: donna abbandona il mezzo e si salva

SAN MAURIZIO CANAVESE - Attimi di paura durante l'ora di pranzo a San Maurizio Canavese: una Fiat Panda guidata da una donna di 30anni ha preso letteralmente fuoco in mezzo alla strada, in via Fatebenefratelli, all'altezza del civico 122.

L'INCIDENTE - La donna è riuscita a parcheggiare l'auto a bordo della strada e a lasciare il mezzo, prima che quest'ultimo fosse completamente avvolto dalle fiamme. E' stata la 30enne a chiamare i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio, la polizia municipale e i carabinieri. Le fiamme sono state spente in pochi minuti, ma l'auto era ormai compromessa. Disagi al traffico veicolare, rimasto bloccato per mezz'ora circa tra l'aeroporto e il paese di San Maurizio Canavese.