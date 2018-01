Si schianta contro un taxi e provoca 4 incidenti: la follia di un pirata della strada

TORINO - Una mezz'ora di pura follia, in stile Fast and Furious. Ha dell'incredibile quanto avvenuto ieri pomeriggio a Torino, intorno alle 17,45: un automobilista a bordo di una Lancia Y ha provocato almeno quattro incidenti in mezz'ora e ferito un tassista a Porta Susa, prima di essere fermato dagli agenti della polizia municipale.

GLI INCIDENTI - Tutto è iniziato a Porta Susa, di fronte all'uscita «C» di corso Bolzano. Qui il pirata si è schiantato contro un taxi in attesa di passeggeri: il tassista è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, mentre il pirata si è allontanato e ha provocato un secondo incidente con soli danni materiali in corso Bolzano angolo corso Matteotti. Finita qui? Assolutamente no: poco dopo la Lancia Y è stata protagonista di un altro incidente in corso Bolzano angolo corso Vittorio Emanuele, prima di schiantarsi contro un cartellone pubblicitario in corso Castelfidardo.

SI CERCANO TESTIMONI - Qui il conducente è stato raggiunto e fermato dagli Agenti della Sezione Centro della Polizia Municipale Torino che l'hanno accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano per far effettuare dai medici i prelievi del caso per verificare sotto quale effetto di sostanza potesse essere l'uomo. I rilievi degli incidenti sono in corso di effettuazione da parte degli Agenti della Squadra Infortunistica che sono alla ricerca di testimoni (tel. 0110111) e di eventuali altre segnalazioni, giacché parrebbe che siano anche altri gli incidenti provocati da questa Lancia Y nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 gennaio.