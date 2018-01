Operaio schiacciato dai pneumatici alla Pirelli: è grave al Cto di Torino

SETTIMO TORINESE - Ancora un incidente sul lavoro nel torinese. Nella giornata di ieri, un uomo di 50 anni è rimasto schiacciato da alcuni pneumatici: è successo nello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese.

L'INCIDENTE - Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Liberare la vittima dell'incidente ha riportato un trauma da schiacciamento e liberarla dal peso delle gomme non è stato facile, anzi. Le condizioni dell'uomo sono subito sembrate gravi, tanto che è intervenuto l'elicottero del 118 per trasportarlo all'ospedale Cto di Torino. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta comunque riservata. Sull'incidente sono in corso le indagini dello Spresal.