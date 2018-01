Carta d’identità contraffatta in valigia, uomo di 44 anni nei guai dopo un controllo di polizia

BARDONECCHIA - Un cittadino albanese di 44 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bardonecchia dopo un controllo dal quale è emerso che l’uomo non aveva ottemperato a un ordine di espulsione. Gli agenti hanno trovato in una valigia dello straniero una carta d’identità italiana contraffatta, con la foto dell’uomo e i dati di un’altra persona, un cittadino italiano, documento che a suo dire si era procurato in Albania. Al cittadino albanese è stato anche contestato il possesso di documenti di identificazione falsi.