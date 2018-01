Centinaia di scarpe, borse, giubotti e cinture «tarocche» sequestrate in via Onorato Vigliani

TORINO - Mattinata di controlli per la polizia municipale tra i banchi del mercato di via Onorato Vigliani. Impegnati gli agenti della Sezione Nizza/Lingotto/Millefonti con il supporto dell’Unità Cinofili, sia con personale in borghese sia con personale in uniforme, hanno effettuato dieci sequestri giudiziari contro ignoti, venditori africani datisi alla fuga. In particolare sono stati recuperati centinaia di capi con griffe tarocche come borse Colmar, borse Michael Kors, borse Prada, felpe Adidas, Colmar, Converse, giubbotti Colmar, Kway, Napapijri, maglioni Ralph Lauren, scarpe Nike.