Museo Egizio, domenica ultimo giorno per la mostra «Missione Egitto, 1903-1920»

TORINO - Dopo la proroga si avvicina la chiusura della mostra «Missione Egitto, 1903-1920». Mancano poche ore, domani infatti (il 14 gennaio) è l’ultimo giorno per i visitatori del Museo Egizio per ammirare il percorso che racconta l’attività della Missione Archeologica italiana in Egitto e del suo fondatore Ernesto Schiaparelli. La mostra, attraverso l’esposizione di più di 400 oggetti tra reperti, documenti, lettere, filmati, fotografie e manifesti storici, mira a trasportare il visitatore al tempo delle scoperte archeologiche che sono state alla base della formazione della collezione del Museo. Un percorso che accompagna il visitatore indietro nel tempo, alla scoperta di una Torino, di un’Europa e di un Egitto inediti.