Incidente in corso Chieri: frontale tra due auto, donna di 38 anni in prognosi riservata

TORINO - Grave incidente nel pomeriggio di ieri in corso Chieri. Alle ore 16.20 circa due auto, una Mercedes Benz A180 e una Fiat Punto provenienti da direzioni opposte, hanno fatto un frontale in curva, all’altezza del civico 242. La peggio l’ha avuta la conducente della Mercedes, una donna italiana di 38 anni, che viaggiava in direzione di Pino: soccorsa è stata trasportata all’ospedale Cto dove i medici si sono riservati la prognosi. Sulla Fiat Punto, diretta a Torino, era presente solo una donna di 42 anni. Quest’ultima è stata trasportata in codice verde all'Ospedale Gradenigo.