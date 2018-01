Giornata di sciopero per i treni regionali, cancellazioni e variazioni per 23 ore

TORINO - Disagi dalle 3 di questa notte per chi si deve spostare in treno. Ha preso il via infatti uno sciopero, organizzato dall’Orsa Ferrovie del Piemonte, del personale mobile della divisione passeggeri regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta che durerà fino alle 2 di lunedì 15 gennaio.

CANCELLAZIONI E VARIAZIONI - Diversi i convogli che potrebbero subire cancellazioni o variazioni, anche se Trenitalia ha fatto sapere che saranno salvaguardati i treni regionali a maggiore traffico di viaggiatori. Nessun problema per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, i Frecciarossa e gli Intercity: questi viaggeranno regolarmente per tutta la giornata.