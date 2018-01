Forza la portiera di un'auto in sosta in piena mattinata, arrestato dalla polizia municipale

TORINO - Durante i controlli per la sicurezza e l’attenzione della zona aulica della città, gli agenti di polizia municipale della IV Sezione Circoscrizionale San Donato/Parella hanno sorpreso e fermato, in via del Carmine 16, Alberto D., cittadino italiano di 53 anni, mentre forzava la portiera di un’autovettura in sosta. L'uomo, detenuto in regime di semilibertà, è stato arrestato, accompagnato presso il Comando di via Bologna e poi associato alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.