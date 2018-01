Controlli stradali nella notte a Pozzo Strada, San Donato e Barriera di Milano: 38 sanzionati

TORINO - Nella notte appena trascorsa ali agenti di polizia municipale del Nucleo Mobile hanno effettuato controlli di sicurezza stradale sul territorio dei quartieri Pozzo Strada, San Donato e Barriera di Milano. Sono state accertate 38 violazioni al Codice della Strada di cui due per guida in stato di ebbrezza (sanzione penale per valori compresi tra 1.34 e 1.37 e tra 2.29 e 2.34 g/l), guida senza fare uso di cinture di sicurezza, velocità pericolosa, utilizzo di telefonino alla guida senza viva voce e mancata revisione.

SENZA ASSICURAZIONE - In via Bologna, all'angolo con corso Novara, è stato fermato un veicolo Fiat Multipla che è risultato privo della copertura assicurativa. Da accertamenti eseguiti alla banca dati SDI è emerso che per la conducente vi era un ordine di rintraccio per sostituzione di persona. Gli agenti hanno proceduto, pertanto, a dare esecuzione al provvedimento.