Tragedia all'ospedale Maria Vittoria, donna di 50 anni si toglie la vita gettandosi dalle scale

TORINO - Tragedia questa mattina all’ospedale Maria Vittoria. Una donna moldava di 50 anni si è tolta la vita gettandosi dalla tromba delle scale del terzo piano, da una decina di metri circa. Inutili i soccorsi, per la cinquantenne, senza fissa dimora, non c’è stato nulla da fare.

IN OSPEDALE DA SABATO SERA - La donna era stata portata in ospedale sabato sera. Erano stati alcuni operatori del 118 a soccorrerla avendola vista infreddolita e indebolita in giro per la città. Gli esami a cui era stata sottoposta avevano dato esiti positivi, la donna stava tutto sommato bene, ma i medici avevano optato per tenerla sotto osservazione.

LA TRAGEDIA QUESTA MATTINA - Alle 8.30 di questa mattina la cinquantenne ha deciso di lasciare l’ospedale e lo ha fatto senza dire nulla a dottori e infermieri. E’ scattato subito l’allarme con il commissariato di polizia di zona avvertito e sono partite le ricerche. Dopo un’ora la donna è stata ritrovata ma purtroppo la tragedia si era già consumata: i medici l’hanno prelevata dal padiglione del reparto di Pediatria in condizioni gravissime. Ogni tentativo di rianimarla è stato vano.